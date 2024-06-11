На руку сборной: топ-клуб АПЛ начал охоту за украинским лидером Жироны

Виктор Цыганков является еще один футболистом сборной Украины по футболу, который летом 2024-го года может сменить клубную прописку.

Сразу несколько клубов Европы заинтересовались выступлениями 26-летнего правого вингера Жироны. Сейчас Виктор Цыганков готовится вместе со сборной Украины к Евро-2024, которое стартует уже 14 июня в Германии.

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"Канониры" серьезно нацелились на Цыганкова

После чемпионата Европы Цыганков планирует окончательно определиться со своим будущим – продолжить выступления в каталонском клубе или уйти в другую команду. То же касается и другого украинского легионера Жироны Артема Довбыка.

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил интерес к Цыганкову со стороны лондонского Арсенала. Тем более, что правым вингером "красно-белых" лично интересуется главный тренер "канониров" Микель Артета, который может соединить Цыганкова и его земляка Александра Зинченко в одной команде.

Также есть интерес от других английских клубов. Но все стороны ждут Евро-2024, где Виктор может себя проявить с лучшей стороны.

Ранее отмечалось, что Арсенал и итальянский Милан – единственные клубы, которые готовы выложить за Цыганкова клаусулу в размере 30 миллионов евро.

Лондонский клуб закончил сезон АПЛ на 2-м месте, снова проиграв чемпионство МанСити. Следует отметить, что фигурируют слухи об уходе из Арсенала Зинченко, который провел неубедительный сезон за "канониров".

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