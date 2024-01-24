Сравнивают с Холандом: топ-клуб АПЛ положил глаз на украинских лидеров Жироны

Украинская связка Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает разрывать испанскую Ла Лигу. До их перехода даже никто не подумал бы, что украинцы так фантастически адаптируются в одном из сильнейших футбольных чемпионатов планеты.

Первым в испанскую Жирону перешел бывший динамовец Виктор Цыганков. Зимой 2023-го правый вингерь подписал контракт с клубом до конца июня 2027-го. В свою очередь Довбик переехал в Испанию в конце лета того же года (соглашение до конца июня 2028 года).

Следует узнать Цыганков и Довбик попытаются вывести Жирону в 1/2 Кубка Короля: сначала экзамен с Мальоркой

Еще один топ-клуб заинтересовался украинцами

Артём не только хорошо влился в коллектив, но и стал главным бомбардиром команды. Например, в текущем сезоне-2023/2024 форвард наколотил уже 15 голов в 24 сыгранных поединках, а также отдал 7 ассистов. Что касается Цыганкова, то в активе Виктора 4 мяча и 3 голевых передачи в этом сезоне за Жирону.

Такая результативная игра украинцев привлекла внимание топовых клубов Европы. Речь шла о другом каталонском клубе – Барселоне. Также в этот список присоединился Манчестер Сити.

Отмечается, что спортивный директор английского клуба присутствовал на домашнем матче Жироны против Севильи, где Довбик оформил хет-трик за 6 минут, а Цыганков забил четвертый гол "красно-белых" В общем, этот поединок закончился разгромным. победой подопечных Мичела 5:1.

После этого матча Ла Лига еще раз посвятила баннер украинским футболистам в своих соцсетях, назвав Довбика и Цыганкова "голеодорами".

Сообщается, что "горожане" больше следят за Довбиком, который может стать достойной заменой при уходе Эрлинга Холанда. Также чемпион АПЛ интересуется Яном Коуту, Савио Морейро и Цыганковым. Ожидается, что решение по трансферу украинских легионеров из Жироны будет принимать руководство City Football Group, куда входит и МанСити.

Добавим. Манчестер Сити после 20 сыгранных туров занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ-2023/2024, набрав 43 балла. "Городяне" уступают лишь 5 очков лидеру сезона Ливерпуля (48 пунктов). Что касается Жироны, то команда Мичела набрала 52 балла в 21 туре и является лидером Ла Лиги.

Уже 24 января Жирона сыграет в четвертьфинале Кубка Короля на выезде против Мальорки (начало в 20:30 по Киеву).