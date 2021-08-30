Кто-то должен выиграть US Open, и почему бы это не сделать украинкам, – эксперт Матс Виландер

На US Open выступят сразу четыре украинские теннисистки. Эксперт Eurosport Матс Виландер убежден, что на этом турнире можно ожидать и сенсационных результатов, при этом и от украинок.

– Вы выиграли семь турниров Grand Slam в одинарном разряде. Что для вас значит этот турнир?

– Лично для меня это турнир, где я стал первым в мировом рейтинге, и выиграл я его только один раз. По моему мнению, US Open – это турнир, который начинаешь любить с годами, потому что когда ты идешь туда в детстве, тебе нравится исследовать Нью-Йорк и стадион Флашинг Медоуз. Но окружающая среда несколько мешает воспринимать собственное теннис, потому что происходит слишком много вещей, слишком громко, в небе летают самолеты, по всему Нью-Йорку пробки. На мой взгляд, игрокам нужно время, чтобы научиться любить Нью-Йорк – тогда они могут сосредоточиться на самом теннисе, а следовательно потом более уверенно играть перед ярыми поклонниками нью-йоркского тенниса.

– Чего вы ожидаете от турнира в этом году? Какие лучшие матчи мы можем увидеть?

– Это будет очень интересно, и я надеюсь, что люди будут очень настроены – не только поклонники тенниса, но и в целом спорта. У нас есть Новак Джокович, который стремится выиграть календарный Grand Slam в мужском турнире. Если Джокович сможет это сделать, он осчастливит многих людей, ведь большинство болельщиков даже никогда не становились свидетелями выигрышей на календарных Grand Slam.

– Чего ждать от украинских теннисисток – Свитолиной, Ястремской, Костюк и Калининой?

– Я думаю, что Ястремская очень опасна и когда-то станет замечательной спортсменкой. Она может легко выиграть Grand Slam в какой-то момент. Костюк также очень опасна, Свитолина имеет большие шансы.

Что касается Свитолиной, то самое время думать, выиграет ли она вообще когда-нибудь Grand Slam, хватает ли ей сейчас сил в силовой борьбе. Но она последовательна, и если ее соперники не продемонстрируют свой лучший теннис, им будет трудно ее преодолеть. Кто-то должен выиграть US Open, и почему бы это не сделать украинкам?

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– Кто ваши фавориты среди мужчин?

– Фаворит – Новак Джокович. Однако я также вижу большие шансы того, что на Открытом чемпионате США выиграет кто-то другой. Кто именно – не знаю. Это может быть Саша Зверев, это может быть Циципас или Медведев. Для Джоковича будет очень трудно оставаться на высоте, когда он попадет в финал, ведь каждый игрок от первого раунда до финала на жестких кортах считает, что у них есть шанс победить его. Для Новака жесткий корт – не самая легкая поверхность, и она требует больше от него в физическом плане. Там сложнее быть креативным, сложнее падать и тому подобное.

– Поскольку Роджер Федерер получил травму, Рафаэль Надаль также борется с травмами, как, по вашему мнению, Новак будет доминировать в ближайшие годы?

– Я думаю, что Новаку будет очень тяжело оставаться на высоте слишком долго, потому что игроки нового поколения – Циципас, Зверев, Медведев, Рублев и Шаповалов имеют отличную физическую подготовку. Они играют в большие игры, рискуют, играют агрессивно и физически лучше. И хотя они не так хорошо двигаются и у них не настолько развит спортивный интеллект, я думаю, Джоковичу все равно будет трудно. По моему мнению, для Новака глина и трава будут двумя самыми легкими кортами, тогда как для всех остальных удобнее будет играть на жестких площадках. Очень мало игроков, которые умеют играть на глине или на траве. Я уверен, что Новак точно выиграет еще один турнир Grand Slam, но не знаю когда.

– Можете ли вы назвать фаворитов среди женщин?

– Пока я не могу назвать фаворитку, потому что сегодня они все играют в крупных турнирах. У них большие подачи, они очень сильно бьют по мячу, и когда вы играете только в двух из трех сетов, кто-либо и в любой момент может обыграть своего соперника. Мы видели это на мужском турнире ATP. Мы должны привыкнуть к тому, что в течение следующих пяти лет у нас не будет теннисистки, которая ежегодно будет выигрывать три турнира Grand Slam – на мой взгляд, это невозможно.

И это не из-за самих игроков, это больше из-за стиля игры, в который они играют. Просто так трудно последовательно выигрывать.

Я считаю, мы должны двигаться до пяти сетов для женщин. По крайней мере в четвертьфинале, полуфинале и финале. Минимум в финале.

– Кто из женщин может завоевать титул?

– Для меня вполне очевидно, что Наоми Осака является фавориткой сейчас, особенно когда понемногу начинает стихать шум вокруг ее заявлений на пресс-конференции. Похоже, она хорошо разбирается со своими проблемами психического плана и все относятся к этому с пониманием. Для меня она – любимая. Но есть много других замечательных игроков – Коко Гауфф будет очень опасной, так же как и чешские теннисистки – Крейчикова, Квитова, Плишкова, Мухова. Есть 25 женщин, которые могут выиграть Открытый чемпионат США, и, возможно, более 25 женщин, которые могут победить Наоми Осаку или Коко Гауфф. Это может быть настолько непредсказуемо, что нечего и гадать.