Даже не мог мечтать, – Зинченко признался, кто был его футбольным кумиром детства

С годами Александр Зинченко превратился в одного из лидеров сборной Украины и перенес свои лидерские качества на клубный уровень. Футболист Арсенала признался, кто был его любимым игроком в юности.

Александр Зинченко рассказал, что, как и все юные украинские футболисты, вдохновлялся игрой Андрея Шевченко. Левый защитник Арсенала назвал Шеву кумиром, за которым в детстве повторяли все во время уличного футбола.

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Зинченко: Мне повезло, что мы до сих пор поддерживаем с ним контакт

К тому же в будущем Зинченко еще и удалось поиграть под руководством обладателя "Золотого мяча" в сборной Украины. Теперь уже за спиной Александра 57 поединков в футболке национальной команды (9 голов).

Зинченко дебютировал за "сине-желтых" игрой против Испании (12 октября 2015 года). Шевченко же провел свой первый матч во главе полноценного тренера сборной 5 сентября 2016 против Исландии (1:1).

Я даже не мог мечтать о том, чтобы лично его знать, работать с ним. Мне очень повезло, что мы до сих пор поддерживаем с ним контакт,

– признался Александр.

У Зинченко похож футбольный путь к Шеве, который тоже в свое время зарекомендовал себя в английском футболе. Правда, Андрей Николаевич выступал за лондонское Челси, а Зина начинал в МанСити, а теперь играет в Арсенале.

К слову, у Челси Шевченко отыграл 77 поединков, в которых забил 22 гола и отдал 12 ассистов.