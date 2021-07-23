Крым вернули Украине: на сайте Олимпиады исправили ошибку с картой
23 июля 2021 , 09:18Читати новину українською
Источник:сайт Олимпиады
На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Украины, ни которой Крым был отделен. Теперь границу стерли.
После скандала из-за изображения оккупированного Крыма карта Olympics Cheer Zone вообще исчезла с сайта. Однако впоследствии ее вернули уже без ошибки.
Кстати С сайта Олимпиады исчезла скандальная карта, отделявшая Крым от Украины
Подробнее о скандале
Карту разместили на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио. Между Украиной и полуостровом была проведена граница. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на инцидент. Поручили послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Крым вернули Украине / Скриншот с сайта Олимпиады
Олимпиада в Токио: коротко
- Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Они продлятся до 8 августа.
- Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.
- К слову, официальная церемония открытия начнется в 14:00 23 июля.
Предыдущие похожие скандалы
- В июле 2021 года в украиноязычной версии онлайн-энциклопедии Википедия заметили карту России с украинским Крымом. В инстаграме на странице, которая позиционирует себя как официальное представительство JBL – карту Украины без Крыма и Донбасса. Впоследствии в JBL Ukraine извинились, а в Википедии пообещали разобраться.
- Украинский онлайн-сервис Hotline в мае опубликовал карту Украины без временно оккупированного полуострова. Однако компания все-таки извинилась и заявила, что Крым – это Украина.
- 30 июня Киевский железнодорожный вокзал тоже оказался в эпицентре скандала. Там продавали российский журнал, в котором на опубликованной карте оккупированный полуостров Крым изобразили в составе России.