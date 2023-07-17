УАФ требует от УЕФА и ФИФА исключить Россию из своего состава из-за допуска клубов с Крыма

Украинская ассоциация отмечает грубое нарушение правил УЕФА со стороны страны-оккупанта. Несмотря на запрет со стороны европейского союза, россияне допустили к своим соревнованиям команды с территории Украины.

После аннексии Крыма в 2014 году Российский футбольный союз пытался включить команды с оккупированных территорий в свой состав. Тогда оккупанты заявили во Вторую лигу команды ТСК-Таврия, Рубин и Океан.

По теме От концерта Кобзона отделило мгновение: клуб Басты ехал после матча из Крыма, но что-то произошло

После этого УЕФА запретил РФС допускать к своим профессиональным соревнованиям клубы из Крыма. Европейский орган создал для аннексированного полуострова "специальный статус", где проводился местный любительский чемпионат.

Впрочем, после начала полномасштабной войны в России решили снова поиграть с этим вопросом. На сезон 2023-2024 в состав Второй лиги ФНЛ (третий по рангу дивизион) включили ФК Севастополь и команду Рубин из Ялты.

Клубы уже успели дебютировать в рамках чемпионата России. Поэтому УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА из-за нарушения Россией постановления по специальному статусу для крымских команд.

Обращаемся снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению нарушения Россией всех существующих правил и норм. В наших официальных письмах мы обратили внимание на информацию о том, что Севастополь и Рубин Ялта из временно оккупированного Крыма получили сертификаты на участие во Второй лиге России. Разрешение на проведение такого действия фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и предыдущим решениям ФИФА и УЕФА. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи,

– говорится в заявлении УАФ.

Читайте также Скандал с украинским флагом на финале Лиги чемпионов: в УЕФА объяснили, почему это произошло

Напомним, что после начала полномасштабной войны УЕФА и ФИФА исключили все российские клубы и сборные из своих турниров. При этом РФС угрожал выходом из европейского футбольного союза и переходом в азиатскую конфедерацию.

Впрочем, эти разговоры так и остались нытьем обиженных окупантов. Россияне надеются на скорый возврат в турниры УЕФА, хотя сама организация исключила такую возможность до окончания войны в Украине.