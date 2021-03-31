Сборная Польши добилась, чтобы полузащитнику Гжегожу Крыховяку разрешили сыграть против Англии в матче отбора чемпионата мира. В понедельник, 29 марта, у игрока был положительный тест на коронавирус

Крыховяк был один из двух игроков сборной Польши, которые получили положительный тест на коронавирус в понедельник, 29 марта. Это произошло перед вылетом поляков в Англию на матч квалификации, который запланирован на среду, 31 марта.

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Такие результаты вызвали удивление в сборной Польши. Ведь Крыховяк официально переболел коронавирусом в декабре 2020 года, из-за чего даже пропускал матчи Лиги чемпионов. А перед сбором сборной Польши тесты показали у него наличие антител.

Поэтому Крыховяку во вторник, 30 марта, провели еще одно ПЦР-тестирование. На этот раз результат был отрицательным.

Эти данные, а также медицинская документация игрока, были направлены в УЕФА. Польская сборная обратилась с просьбой предоставить разрешение футболисту сыграть в матче против Англии. И в УЕФА пошли на уступки. 31 марта Крыховяк вылетел в Англию, где присоединился к сборной.