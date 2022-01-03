Круче боя Усик – Джошуа: Киладзе пообещал нокаутировать Выхриста в реванше всего за три раунда
Источник:ютуб-канал ESNEWS
Грузинский тяжеловес Яго Киладзе заявил, что хочет реванш с украинцем Виктором Выхристом (9-0, 7 КО), поскольку у него украли победу в первом бою. Киладзе готов взять реванш у Выхриста уже на следующей неделе.
Арбитр остановил бой после третьего нокдауна Яго, за что получил от горячего грузина в челюсть. Но этим возмущение грузинского супертяжа не ограничилось.
Как это было 5 нокдаунов за 2 раунда: Выхрист нокаутировал разъяренного Киладзе, который ударил судью
"Я чувствую себя хорошо. У меня сегодня просто украли бой. Я считаю, что победил в этом поединке. Бой остановили рано. Это был сумасшедший поединок. Я хочу провести реванш. Я готов подраться на следующей неделе. Если реванш состоится, то я обещаю, что он не будет длиться дольше трех раундов. Я его нокаутирую", – сказал Яго Киладзе.
Выхрист – Киладзе: коротко о бое
- Боксеры начали поединок без разведки, и уже в первом раунде оба побывали в нокдауне – причем Киладзе дважды падал на конвас.
- Во второй трехминутке Виктор снова оказался в нокдауне, но после этого отправил на пол ринга и соперника. Яго поднялся на ноги, но судья решил остановить бой, считая, что грузин так и не пришел в сознание.
- Яго остался недоволен этим решением, оттолкнув рефери от себя рукой. К счастью, конфликт не перерос во что-то большее.
- Для 29-летнего Выхриста это девятая победа в карьере в девяти боях. 35-летний Киладзе проиграл в шестой раз на профессиональном ринге. На его счету 27 побед и одна ничья.