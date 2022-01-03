Круче боя Усик – Джошуа: Киладзе пообещал нокаутировать Выхриста в реванше всего за три раунда

Грузинский тяжеловес Яго Киладзе заявил, что хочет реванш с украинцем Виктором Выхристом (9-0, 7 КО), поскольку у него украли победу в первом бою. Киладзе готов взять реванш у Выхриста уже на следующей неделе.

Арбитр остановил бой после третьего нокдауна Яго, за что получил от горячего грузина в челюсть. Но этим возмущение грузинского супертяжа не ограничилось.

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"Я чувствую себя хорошо. У меня сегодня просто украли бой. Я считаю, что победил в этом поединке. Бой остановили рано. Это был сумасшедший поединок. Я хочу провести реванш. Я готов подраться на следующей неделе. Если реванш состоится, то я обещаю, что он не будет длиться дольше трех раундов. Я его нокаутирую", – сказал Яго Киладзе.

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