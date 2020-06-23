22 июня состоялся матч 30 тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" забил 5 голов в ворота "Бернли" (5:0).

Украинский защитник "Мансити" Александр Зинченко вернулся в основу "горожан", отыграв полный матч. Зинченко получил оценку 8.0 по версии WhoScored.

Как это было "Манчестер Сити" с Зинченко катком прошелся по "Бернли": видео

Это ниже, чем только у четырех игроков – Фила Фодена (9,3), Рияда Мареза (8,4), Бернарду Сильвы (8,4) и Давида Сильвы (8,3).

Все вышеперечисленные игроки имеют в своем активе забитый мяч или ассист, Зинченко стал лучшим на поле среди тех, кто не участвовал в голевых атаках.

На счету Зинченко 2 удара по воротам, 85% точных пасов (87 из 102), в том числе 2 разрезные передачи, один успешный дриблинг, наибольшее количество успешных воздушных дуэлей (6 в защите и 4 в атаке), а также одна успешная из двух попыток отбора.

Карьера Александра Зинченко: главное

После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.

В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Мансити".

Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил один мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которой 57 набранных пунктов.