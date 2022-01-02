Новый год в больнице

Чуть ли не смертельный инцидент произошел в Париже. 23-летний французский гандболист получил ножевые ранения в грудь, рядом с легкими и селезенкой.

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К счастью, сейчас Элоим Пранди находится под пристальным наблюдением врачей, а его состояние здоровья стабильное. Местная полиция уже открыла расследование по нападению на спортсмена.

ПСЖ поддержал родных Пранди и разъярен таким беспорядком на улицах столицы Франции в новогоднюю ночь.

Добавим, что ПСЖ в последнем матче 2021 года потерпел досадное поражение от Шамбери Савойя (28:29). Свой следующий поединок парижане проведут 5 февраля против Донкерка.

Что известно о потерпевшем Пранди