Новый год в больнице
Чуть ли не смертельный инцидент произошел в Париже. 23-летний французский гандболист получил ножевые ранения в грудь, рядом с легкими и селезенкой.
Вот так Выступал против вакцинации: от COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу Синистра
К счастью, сейчас Элоим Пранди находится под пристальным наблюдением врачей, а его состояние здоровья стабильное. Местная полиция уже открыла расследование по нападению на спортсмена.
ПСЖ поддержал родных Пранди и разъярен таким беспорядком на улицах столицы Франции в новогоднюю ночь.
Добавим, что ПСЖ в последнем матче 2021 года потерпел досадное поражение от Шамбери Савойя (28:29). Свой следующий поединок парижане проведут 5 февраля против Донкерка.
Что известно о потерпевшем Пранди
- В свои 23 года Клоим уже выступает не только за ПСЖ, но и за сборную Франции по гандболу.
- Играет на позиции левого защитника и выступает с 71-м номером на спине.
- В составе национальной команды выступил на чемпионате Европы-2020 среди мужчин.
- Также Пранди становился победителем молодежного чемпионата мира.
- На клубном уровне завоевал чемпионство и в 2021 году поднимал над головой Кубок Франции.