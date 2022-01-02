Новий рік у лікарні

Ледь не смертельний інцидент стався у Парижі. 23-річний французький гандболіст отримав ножові поранення у груди, поруч з легенями та селезінкою.

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На щастя, зараз Елоїм Пранді перебуває під пильним наглядом лікарів, а його стан здоров'я стабільний. Місцева поліція вже відкрила розслідування щодо нападу на спортсмена.

ПСЖ підтримав рідних Пранді та розлючений таким безладом на вулицях столиці Франції у новорічну ніч.

Додамо, що ПСЖ в останньому матчі 2021 року зазнав прикрої поразки від Шамбері Савойя (28:29). Свій наступний поєдинок парижани проведуть аж 5 лютого проти Донкерка.

Що відомо про потерпілого Пранді

  • У свої 23 роки Клоїм вже виступає не лише за ПСЖ, а й за національну збірну Франції з гандболу.
  • Грає на позиції лівого захисника та виступає з 71-м номером на спині.
  • У складі національної команди виступив на чемпіонаті Європи-2020 серед чоловіків.
  • Також Пранді ставав переможцем молодіжного чемпіонату світу.
  • На клубному рівні здобував чемпіонство та у 2021 році підіймав над головою Кубок Франції.