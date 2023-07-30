Стал вторично абсолютом: Кроуфорд победил Спенса в зрелищном бою с тремя нокдаунами – видео

Один из самых долгожданных поединков 2023 года состоялся в Лас-Вегасе. В бою непобежденных боксеров Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса должен определился абсолютный чемпион мира в полусреднем весе.

В ночь с 29 на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе прошел вечер бокса. Главным событием шоу стал поединок обладателя пояса WBO Теренс Кроуфорд и чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса, пишет 24 Канал.

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Поединок традиционно начался с разведки. Однако уже во втором раунде Кроуфорд впервые отправил Спенса в нокдаун.

Видео первого нокдауна

Эррол бросился отыгрываться, но Теренс остро отвечал в контратаках. Эффективная защита и мощные удары принесли результат Кроуфорду в седьмой трехминутке.

Сначала Теренс поймал соперника правым апперкотом, а в конце раунда отправил Спенса в третий нокдаун.

В 9-м раунде Кроуфорд снова потряс Спенса, который был близок к падению. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение, зафиксировав победу Теренса техническим нокаутом.

Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде: смотрите видео

В итоге Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе. Теперь на счету американца 40 побед на профи-ринге. Отметим, что в 2017 году Кроуфорд был абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.

Видеообзор боя Кроуфорд – Спенс