В присутствии 11 тысяч болельщиков боксеры выдали роскошный бокс – быстрый, техничный, с обоюдным разменом ударами. При этом во время 12-раундового поединка оба бойца получили рассечение, но бешено продолжали борьбу.
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Правда, в 10-м раунде сказалась усталость Портера, и непобедимый Кроуфорд дважды отправил украинца на настил ринга, вынудив угол Шона выбросить белое полотенце.
Отметим, что всего в течение боя Кроуфорд, который провел пятую успешную защиту пояса, выбросил 328 ударов, 98 из которых оказались точными (30 процентов). У Портера статистика хуже: 347 ударов – 79 точных (23 процента). По итогам девяти раундов Теренс вел в счете записки всех трех судей.
Видеообзор боя Кроуфорд – Портер
Статистика бойцов
- Для 34-летнего Кроуфорда эта победа стала 38-й в карьере в 38 боях. Теренс считается одним из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.
- 34-летний Портер потерпел 4-е поражение на профессиональном ринге. На его счету 31 победа и 1 ничья. Сразу после боя Шон объявил о завершении карьеры.