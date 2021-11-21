В присутствии 11 тысяч болельщиков боксеры выдали роскошный бокс – быстрый, техничный, с обоюдным разменом ударами. При этом во время 12-раундового поединка оба бойца получили рассечение, но бешено продолжали борьбу.

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Правда, в 10-м раунде сказалась усталость Портера, и непобедимый Кроуфорд дважды отправил украинца на настил ринга, вынудив угол Шона выбросить белое полотенце.

Отметим, что всего в течение боя Кроуфорд, который провел пятую успешную защиту пояса, выбросил 328 ударов, 98 из которых оказались точными (30 процентов). У Портера статистика хуже: 347 ударов – 79 точных (23 процента). По итогам девяти раундов Теренс вел в счете записки всех трех судей.

Видеообзор боя Кроуфорд – Портер

Статистика бойцов