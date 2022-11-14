Гол арендованного динамовца принес победу команде Вернидуба: видеообзор матча

Криворожский Кривбасс в матче 13 тура чемпионата Украины на выезде обыграл харьковский Металлист. Юрий Вернидуб отпраздновал третью победу во главе клуба.

Металлист – Кривбасс 0:1

Гол: Н.Волошин, 73.

В понедельник, 14 ноября, три матча закрывали программу 13-го тура УПЛ. В Ужгороде на стадионе "Авангард" встретились два бывших соперника по Первой лиге - Металлист и Кривбасс.

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В прошлом туре криворожцы минимально обыграли Ворсклу (1:0), поэтому в игре против харьковчан они надеялись продолжить победную серию. Команда Ратия, напротив, в течение четырех туров не может одержать победу и значительно ухудшила свое турнирное положение.

Соперники осторожно начали матч, ведь никто не хотел терять очки. У Кривбасса неплохие моменты сменить нули на табло были у форварда Романа Дебелко. А у Металлиста запомнились опасные удары Танковского и Кныша.

И все же не этим футболистам суждено было стать героем поединка. На 73-й минуте встречи Назар Волошин воспользовался передачей Рифета Капича и нанес точный удар по воротам Ореста Костика.

До конца поединка соперники так и не сумели сменить счет в матче. В итоге единственный гол арендованного у Динамо вингера Назара Волошина принес Кривбассу третью викторию в чемпионате.

К слову, это первая победа подопечных Вернидуба на выезде. Благодаря результату этого матча Кривбасс набрал 12 очков и поднялся на 12-ю строчку. Металлист остался на восьмом месте, имея в активе 15 пунктов.

Видеообзор матча Металлист – Кривбасс