Финальный матч между женскими командами Кривбасса (Кривой Рог) и Ворсклы (Полтава) состоится во Львове на стадионе "Скиф". Начало решающего поединка Кубка Украины начнется в 14:00, сообщает 24 Канал.

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Жаркая битва на зимнем Львове

Рассудит поединок уже известная арбитриня София Причина. На боковых линиях ей помогут Александра Вдовина и Ирина Чайка. Четвертой ассистенткой будет Оксана Панькив.

До этого женские команды этих клубов только однажды встречались на одном футбольном поле. Это было в сезоне-2021/2022, когда Кривбасс и Ворскла сыграли в полуфинале Кубка Украины. Тогда победу праздновали представительницы полтавского клуба 3:1 в компенсированное поединком время. Дубль в этой игре оформила Роксолана Кравчук.

Интересный факт! Этот единственный пока лобовой матч между Кривбассом и Ворсклой судила София Причина, которая будет работать главной арбитриней на ближайшем финале Кубка Украины. Да и вообще судейская бригада была в том же составе.

В последних 5-ти матчах Кривбасс одержал 4 победы и однажды расписал мировую 1:1 из Жилстрой-1. Что касается последних поединков его соперника, то футболистки полтавского клуба потерпели минимальное поражение от Шахтера (0:1) и в других четырех встречах побеждали.

Кривбасс – Ворскла: онлайн-трансляция финала женского Кубка Украины