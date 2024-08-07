Возвращение Вернидуба в еврокубки: где смотреть матч Кривбасс – Виктория в Лиге Европы

Криворожане в этом сезоне будут представлять Украину на международной арене. Для попадания в евроосень "красно-белым" нужно пройти хотя бы одного из двух соперников.

8 августа криворожский Кривбасс начнет свой путь в еврокубках сезона 2024-2025. Команда Юрия Вернидуба будет стартовать в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда матчем против чешской Виктории, пишет 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Кривбасс – Виктория онлайн будет доступен в прямой трансляции на территории Украины. Посмотреть игру вживую можно будет на канале UPL.TV. Он доступен как среди ведущих провайдеров телевидения, так и на многих ОТТ-платформах. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне криворожане показали достойный результат, заняв третье место в УПЛ. При этом "красно-белые" боролись за попадание в Лигу чемпионов, но на финише уступили Динамо.

Тем не менее, Кривбасс вернулся в еврокубки после 23-летнего перерыва. Команду точно ожидают две двухматчевые дуэли и победа хотя бы в одной из них позволит украинскому клубу оказаться в основном раунде Лиги конференций.

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Если же криворожане пройдут и Викторию, и шотландский Хартс, то будут играть в главном турнире Лиги Европы. Чехи неизменно выходят в еврокубки с 2010 года, а в прошлом сезоне смогли добраться до четвертьфинала Лиги конференций.