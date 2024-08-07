8 серпня криворізький Кривбас почне свій шлях у єврокубках сезону 2024-2025. Команда Юрія Вернидуба стартуватиме в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду матчем проти чеської Вікторії, пише 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Кривбас – Вікторія онлайн буде доступний у прямій трансляції на території України. Подивитися гру наживо можна буде на каналі UPL.TV. Він доступний як серед провідних провайдерів телебачення, так і на багатьох ОТТ-платформах. Початок – о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону криворіжці показали гідний результат, посівши третє місце в УПЛ. При цьому "червоно-білі" боролись за потрапляння в Лігу чемпіонів, але на фініші поступились Динамо.

Тим не менше, Кривбас повернувся в єврокубки після 23-річної перерви. На команду точно очікують дві двоматчеві дуелі і перемога хоча б в одній із них дозволить українському клубу опинитися в основному раунді Ліги конференцій.

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Якщо ж криворіжці пройдуть і Вікторію, і шотландський Хартс, то гратимуть в головному турнірі Ліги Європи. Чехи незмінно виходять у єврокубки з 2010 року, а минулого сезону змогли дістатися чвертьфіналу Ліги конференцій.