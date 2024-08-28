Рекордный трансфер в истории клуба: Кривбасс продал форварда накануне матча в Лиге конференций

Криворожский Кривбасс остался без ведущего нападающего Принса Аду. Ганский футболист перешел в чешскую Викторию Пльзень.

Официальный сайт Кривбасса сообщил об уходе ганского форварда Принса Аду. Новым клубом нападающего стала чешская Виктория Пльзень, которая была соперником криворожан в квалификации Лиги Европы.

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Кривбасс попрощался с ведущим форвардом

В двухматчевом противостоянии Кривбасс уступил Виктории с общим счетом 1:3. Единственный гол за команду Юрия Вернидуба забил Принс Аду. Игра 20-летнего форварда понравилась селекционерам чешского клуба.

Кривбасс поблагодарил Принса Аду / фото ФК Кривбасс

С Викторией ганец подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, но по данным Transfermarkt криворожане получили за свою звездочку 1 миллион евро.

Это рекордный исходящий трансфер в истории клуба. До этого Кривбасс продал Даниила Бескоровайного за 600 тысяч евро в Полесье и Рифета Капича за 500 тысяч в латвийскую Валмиеру.

Справка. Принс Аду присоединился к Кривбассу летом 2023 года на правах свободного агента. За это время форвард забил 4 гола в 18 матчах.

Напомним, что 29 августа Кривбасс сыграет второй поединок раунда плей-офф Лиги конференций против испанского Бетиса. В первом матче криворожане уступили со счетом 0:2.