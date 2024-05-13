Кривбас – Полісся – 0:1

Гол: Танковський, 25

У межах 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між криворізьким Кривбасом та житомирським Поліссям. Поєдинок проходив у Кривому Розі на стадіоні "Гірник", пише 24 Канал.

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Матч у Кривому Розі затягнувся на цілу добу

Початок матчу, який мав відбутися у неділю, 12 травня, був перенесений через повітряну тривогу в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунав лише о 19:20.

Єдиний гол був забитий на екваторі першого тайму. Фортюне пробивав з меж штрафного майданчика, удар заблокували, проте м'яч відскочив до Танковського, який класно відправив м'яч по діагоналі у дальній кут.

А за 6 хвилин до кінця першого тайму знову пролунала повітряна тривога. Пізня година не дозволяла дограти матч у неділю, тому продовження було перенесено на понеділок, 13 травня.

Усе б нічого, якби не ще одна тривона на 81-й хвилині за рахунку 1:0 на користь гостей. Однак незабаром поєдинок було відновлено і Полісся здобуло важливу перемогу.

Команда Сергія Шищенка залишається у боротьбі за вихід у єврокубки. За два тури до кінця сезону житомиряни відстають від Дніпра-1, який йде четвертим, на два очки.

У наступному турі чемпіонату України Кривбас зіграє проти Динамо, а Полісся гратиме з Металістом 1925.