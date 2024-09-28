Кривбасс подписал легионера прямо в эфире УПЛ ТВ: историческое видео

Французский нападающий Ноа Ндомбази стал игроком Кривбасса. Контракт с ним клуб подписал прямо во время прямой трансляции студии на УПЛ ТВ.

В субботу, 28 сентября, проходят матчи 8-го тура УПЛ. В одном из них Кривбасс принимал Александрию в Кривом Роге, пишет 24 канал.

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Кривбасс подписал нового легионера

Заключение контракта с Ноа Ндомбази состоялось прямо в эфире предматчевой студии.

Ведущий и участники студии даже не догадывались, что Кривбасс планирует объявить трансфер прямо во время трансляции. В конце включения из Кривого года, вице-президент клуба Артем Гагарин позвал легионера вместе с генеральным директором Владимиром Баенко в кадр и те символически подписали соглашение.

Подписание контракта в прямом эфире: смотрите видео

Отметим, что Ноа Ндомбази является воспитанником французского Бордо. В его активе также выступления за Валенсию и Санкт-Галленни. Последним клубом, за который играл Ндомбази был Конкарно.