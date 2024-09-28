У суботу, 28 вересня, проходять матчі 8-го туру УПЛ. В одному з них Кривбас приймав Олександрію у Кривому розі, пише 24 канал.

Читайте також Голкіпер збірної України стане гравцем лондонського Челсі

Кривбас підписав нового легіонера

Укладання контракту з Ноа Ндомбазі відбулося прямо в ефірі передматчевої студії.

Ведучий та учасники студії навіть не здогадувалися, що Кривбас планує оголосити трансфер прямо під час трансляції. Наприкінці включення з Кривого року, віцепрезидент клубу Артем Гагарін покликав легіонера разом з генеральним директором Володимиром Баєнком у кадр і ті символічно підписали угоду.

Підписання контракту у прямому ефірі: дивіться відео

Відзначимо, що Ноа Ндомбазі є вихованцем французького Бордо. У його активі також виступи за Валенсію та Санкт-Галенні. Останнім клубом, за який грав Ндомбазі був Конкарно.