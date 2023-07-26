Кривбасс усилился капитаном сборной Руанды Джихадом Бизиманом. Криворожский коллектив питает надежду попасть в еврокубки.
Достойно внимания Серьезно настроены: новичок УПЛ усилился футболистом, имеющим опыт игры за сборную Украины
Игрок с лидерскими качествами
"Красно-белые" активно готовятся к грядущей кампании в Украинской Премьер-лиге. Кривбасс надеется все же вернуться на еврокубковую арену, что не удалось сделать команде в прошлом году, поскольку они проиграли борьбу за 5-ю строчку полтавской Ворскле, заняв 7-ю позицию в украинском первенстве. Но чтобы достигать высот, криворожскому коллективу нужно усиливать свой состав, чем Кривас и занялся.
В частности, к когорте подопечных Юрия Вернидуба присоединился капитан сборной Руанды Джихад Бизиман, который выступает на позиции опорного полузащитника. Стороны заключили соглашение на два года. Ранее футболист защищал цвета бельгийского Дейнзе из первого дивизиона, однако в Кривой Рог игрок переехал в роли свободного агента. Также в свое время Бизиман выступал за еще один бельгийский коллектив Васланд-Беверен, а также Район Спортс и АФР из Руанды. За свою сборную Джихад провел 51 поединок.
Я играл в Бельгии, сейчас я в Украине. Рад присоединиться к Кривбассу. Знаю, что клуб был возрожден несколько лет, и он вернулся в УПЛ. Главный тренер команды Юрий Вернидуб – это сильнейший авторитетный специалист. Очень хочу выйти на поле в красно-белой футболке и помогать Кривбассу в решении задач,
– сказал Бизиман.
Представление новичка команды:
Кривбасс в еврокубках
- Криворожский коллектив за свою историю дважды имел возможность попробовать свои силы на еврокубковой арене. В сезоне 1999/2000 "красно-белые" смогли преодолеть первый квалификационный раунд Кубка УЕФА, взяв верх над азербайджанским Шамкиром (победа по сумме двух матчей со счетом 5:0). Однако на следующем отборочном этапе Кривбасс уступил Парме.
- Через год в сезоне 2000/2001 криворожский клуб снова пытался пробиться в основной этап Кубка УЕФА (тогда еще группы не формировали, а команды сразу играли на выбывание), однако во втором квалификационном раунде "красно-белым" помешал французский Нант (6:0 по сумме двух матчей ). После этого Кривбасс больше не выходил в еврокубки.