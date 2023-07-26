Кривбасс усилился капитаном сборной Руанды Джихадом Бизиманом. Криворожский коллектив питает надежду попасть в еврокубки.

Достойно внимания Серьезно настроены: новичок УПЛ усилился футболистом, имеющим опыт игры за сборную Украины

Игрок с лидерскими качествами

"Красно-белые" активно готовятся к грядущей кампании в Украинской Премьер-лиге. Кривбасс надеется все же вернуться на еврокубковую арену, что не удалось сделать команде в прошлом году, поскольку они проиграли борьбу за 5-ю строчку полтавской Ворскле, заняв 7-ю позицию в украинском первенстве. Но чтобы достигать высот, криворожскому коллективу нужно усиливать свой состав, чем Кривас и занялся.

В частности, к когорте подопечных Юрия Вернидуба присоединился капитан сборной Руанды Джихад Бизиман, который выступает на позиции опорного полузащитника. Стороны заключили соглашение на два года. Ранее футболист защищал цвета бельгийского Дейнзе из первого дивизиона, однако в Кривой Рог игрок переехал в роли свободного агента. Также в свое время Бизиман выступал за еще один бельгийский коллектив Васланд-Беверен, а также Район Спортс и АФР из Руанды. За свою сборную Джихад провел 51 поединок.

Напомним. Ранее Кривбасс уже успел усилиться такими футболистами, как Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.

Я играл в Бельгии, сейчас я в Украине. Рад присоединиться к Кривбассу. Знаю, что клуб был возрожден несколько лет, и он вернулся в УПЛ. Главный тренер команды Юрий Вернидуб – это сильнейший авторитетный специалист. Очень хочу выйти на поле в красно-белой футболке и помогать Кривбассу в решении задач,

– сказал Бизиман.

Представление новичка команды:

Кривбасс в еврокубках