Подняли настроение перед Лигой Европы: Кривбасс начал сезон в УПЛ с победы над Черноморцем

Команда Юрия Вернидуба не имела проблем с гостями из Одессы, которые претерпели серьезные изменения в межсезонье. Победу Кривбассу принес гол Егора Твердохлиба на старте.

Кривбасс – Черноморец 1:0

Гол: Твердохлиб, 6.

В чемпионате Украины по футболу стартовал сезон 2024-2025. В первом матче турнира Верес расписал нулевую ничью с новичком элиты Карпатами, пишет 24 Канал.

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Уверенный старт

Во второй встрече субботы в Кривом Роге встречался бронзовый призер прошлого сезона Кривбасс, который принимал обновленный Черноморец. Одесситы летом остались без многих своих лидеров, а также без тренера Романа Григорчука.

Подопечным Вернидуба удалось быстро открыть счет. Денис Кузык нашел навесом голову Егора Твердохлиба и экс-игрок Миная в упор расстрелял ворота Рудько.

В целом же Кривбасс полностью контролировал игру и не дал Черноморцу нанести ни одного удара в створ. Зато одесситов от более крупного поражения спасала плохая реализация криворожан. 19 из 23-х ударов хозяев были мимо ворот.

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В конце концов Кривбасс все равно довел матч до победы и возглавил турнирную таблицу как минимум до воскресенья. Теперь же подопечные Юрия Вернидуба сосредоточатся на квалификации Лиги Европы. В четверг, 8 августа, наша команда будет играть против чешской Виктории.

Видеообзор матча Кривбасс – Черноморец