Тимура Стецькова, центрбека Кривбасса, отстранили от общих тренировок с командой. Соответствующее решение приняло руководство криворожского клуба.

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Тимур Стецьков "оскорбил" руководство Кривбасса

Сообщают, что боссы криворожского клуба и тренерский штаб приняли решение исключить 26-летнего футболиста из состава. Причина в том, что игрок отказался продлевать контракт с Кривбассом.

Контракт Стецькова с командой из Кривого Рога действует до конца сезона-2024/2025. Также известно, что центральный защитник не будет тренироваться, даже с юношеской командой. В настоящее время Тимур занимается индивидуально.

К слову. Подобная ситуация произошла в 2023 году в Заре. Тогда луганский клуб решил отстранить Максима Хланя. После чего игрок разорвал контракт с командой и перешел в Лехию.

Напомним, что Тимур Стецьков перешел из Александрии в Кривбасс в июле 2022 года. За это время ведущий центрбек криворожан сыграл в 65 матчах за первую команду, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

В шестом туре Украинской Премьер-Лиги подопечные Юрия Вернидуба сыграют на выезде против Левого Берега. Дата и время проведения матча – 15 сентября, 15:30