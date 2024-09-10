Тимура Стецькова, центрбека Кривбаса, відсторонили від загальних тренувань з командою. Відповідне рішення прийняло керівництво криворізького клубу.

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Тимур Стецьков "образив" керівництво Кривбасу

Повідомляють, що боси криворізького клубу та тренерський штаб прийняли рішення виключити 26-річного футболіста зі складу. Причина у тому, що гравець відмовився продовжувати контракт з Кривбасом.

Контракт Стецькова з командою із Кривого Рогу діє до кінця сезону-2024/2025. Також відомо, що центральний захисник не буде тренуватись, навіть з юнацькою командою. На даний час Тимур займається індивідуально.

До слова. Подібна ситуація відбулася у 2023 році в Зорі. Тоді луганський клуб вирішив відсторонити Максима Хланя. Після чого гравець розірвав контракт с командою та перейшов у Лехію.

Нагадаємо, що Тимур Стецьков перейшов з Олександрії у Кривбас у липні 2022 року. За цей час провідний центрбек криворіжців зіграв у 65 матчах за першу команду, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

У шостому турі Української Прем'єр-Ліги підопічні Юрія Вернидуба зіграють на виїзді проти Лівого Берега. Дата та час проведення матчу – 15 вересня, 15:30