В августе Кривбасс пригласил на работу тренером академии Станислава Дьяченко. До этого специалист работал в клубной академии Шахтера в Киеве два года.

Уже после назначения в соцсетях и СМИ появилась информация, что Дьяченко принимал участие в матчах на территории временно оккупированного Донецка.

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Сначала в Кривбассе заявили, что эта информация не соответствует действительности, и назвали это провокацией как против Дьяченко, так и самого клуба.

"Против него сейчас раскручивается информационная кампания, которая дискредитирует не только его имя, но и репутацию ФК Кривбасс. Распространяется информация о том, что Станислав Дьяченко якобы выступал за сборную так называемой "ДНР". Поэтому клуб считает необходимым заявить следующее. Станислав Дьяченко не присутствует в списках "Миротворца" или в розыске за преступления против украинского государства. Он никогда не выступал в составе сборной так называемой "ДНР". Украинская ассоциация футбола не лишала его тренерской лицензии, а КДК УАФ не вносил Станислава в список игроков, которые были дисквалифицированы по запросу СБУ. В конце концов он сделал свой выбор и живет на территории Украины, работает в структуре украинского футбольного клуба и является частью дружной семьи ФК "Кривбасс", – говорилось в заявлении от 14 сентября.

Зато депутат Криворожского городского совета Николай Колесник опубликовал видео и фото с участием Дьяченко в матчах так называемой команды Победа. Матчи этой команды в оккупированном Донецке посещали и руководители оккупационной власти.

Новые факты заставили Кривбасс выступить с новым заявлением. Там решили еще раз провести расследование, но на этот раз в клубе обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить Станислава Дьяченко на возможные противоправные действия против государства и нарушение им действующего законодательства. На время расследования в Кривбассе решили отстранить Дьяченко от работы.