У серпні Кривбас запросив на роботу тренером академії Станіслава Дьяченка. До цього спеціаліст працював в клубній академії Шахтаря в Києві два роки.

Вже після призначення в соцмережах та ЗМІ з'явилася інформація, що Дьяченко бав участь у матчах на території тимчасово окупованого Донецька.

Читайте також Заганятимуть людей примусово: Росія відкрила пункти для голосування в окупованому Донецьку

Спочатку в Кривбасі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, і назвали це провокацією як проти Дьяченка, так і самого клубу.

"Проти нього зараз розкручується інформаційна кампанія, яка дискредитує не тільки його ім’я, а й репутацію ФК Кривбас. Поширюється інформація про те, що Станіслав Дьяченко нібито виступав за збірну так званої "ДНР". Тому клуб вважає за необхідне заявити наступне. Станіслав Дьяченко не присутній у списках "Миротворця" або в розшуку за злочини проти української держави. Він ніколи не виступав у складі збірної так званої "ДНР". Українська асоціація футболу не позбавляла його тренерської ліцензії, а КДК УАФ не вносив Станіслава до списку гравців, які були дискваліфіковані за запитом СБУ. Врешті решт він зробив свій вибір і живе на території України, працює в структурі українського футбольного клубу і є частиною дружної родини ФК "Кривбас", – йшлося в заяві від 14 вересня.

Натомість депутат Криворізької міської ради Микола Колесник опублікував відео та фото за участі Дьяченка в матчах так званої команди Побєда. Матчі цієї команди в окупованому Донецьку відвідували й керівники окупаційної влади.

Нові факти змусили Кривбас виступити з новою заявою. Там вирішили ще раз провести розслідування, але цього разу в клубі звернулися до правоохоронних органів з проханням перевірити Станіслава Дьяченка щодо можливих протиправних дій проти держави та порушення ним чинного законодавства. На час розслідування в Кривбасі вирішили відсторонити Дьяченка від роботи.