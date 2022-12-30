Кривбасс показал, как будет выглядеть новая клубная база и трибуна стадиона в Кривом Роге

Футбольный клуб Кривбасс опубликовал фотографии того, как будет выглядеть обновленная тренировочная база и новая восточная трибуна клубного стадиона в Кривом Роге.

Обновление клубной инфраструктуры Кривбасс планировал осуществить в 2022 году. Часть работ начали делать еще в 2021 году – тогда была начата реконструкция восточной трибуны клубного стадиона "Горняк". Но ее строительство было "заморожено" после начала войны.

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Теперь же клуб из Кривого Рога планирует возобновить работу.

"Начнется строительство в Кривом Роге современной 3-этажной базы, где команды смогут поселиться и жить. Также здесь будет большой медицинский центр, СПА-центр, другие удобства. Будет сделано все, чтобы комфортно жила и тренировалась и основная команда Кривбасса, и U-19", – рассказал вице-президент клуба Артем Гагарин.



Как будет выглядеть клубная база Кривбасса / фото ФК Кривбасс

Как будет выглядеть восточная трибуна стадиона "Горняк" в Кривом Роге / фото ФК Кривбасс

По всей вероятности, на клубной базе будет места и для женской команды.