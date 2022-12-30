Оновлення клубної інфраструктури Кривбас планував здійснити у 2022 році. Частину робіт почали робити ще у 2021 році – тоді було розпочато реконструкцію східної трибуни клубного стадіону "Гірник". Але її будівництво було "заморожено" після початку війни.

Читайте також Із золотом чемпіонатів світу: чим запам'ятався український спорт у 2022 році

Тепер же клуб з Кривого Рогу планує відновити роботи.

"Розпочнеться будівництво у Кривому Розі сучасної 3-поверхової бази, де команди матимуть змогу поселитись та жити. Також тут буде великий медичний центр, СПА-центр, інші зручності. Буде зроблено усе, щоб комфортно жила та тренувалась і основна команда Кривбасу, і U-19", – розповів віцепрезидент клубу Артем Гагарін.



Як виглядатиме клубна база Кривбасу / фото ФК Кривбас

Як виглядатиме східна трибуна стадіону "Гірник" у Кривому Розі / фото ФК Кривбас

Цілком ймовірно, що на клубній базі буде місця і для жіночої команди.