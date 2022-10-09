Кривбасс – Минай 0:0

Команды не подарили своим болельщикам головы. Несмотря на активное начало, игра переросла в традиционно хрупкий и неуступчивый матч УПЛ, пишет 24 канал.

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С 43-й минуты больше шансов на победу стало у гостей из солнечного Закарпатья. Удаление заработал Иван Дибанго, а Кривбасс весь второй тайм играл в меньшинстве.

Но даже этот момент не позволил Минаю праздновать победу. Безрезультативная ничья 0:0.

Кривбасс во главе с Юрием Вернидубом уже шесть туров подряд не может одержать победу в новом сезоне УПЛ-2022/2023. Победа над Минаем позволила бы возрожденному клубу выйти из зоны вылета.

Криворожский клуб с 3 очками занимает предпоследнюю 15 позицию, опережая лишь на один балл одесский Черноморец.

Минай с 5 пунктами идет 11-м.

Кривбасс – Минай: видеообзор матча