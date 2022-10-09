Кривбас – Минай 0:0

Команди не подарували своїм уболівальникам голів. Попри активний початок гра переросла у традиційно кволий та непоступливий матч УПЛ, пише 24 канал.

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З 43-ї хвилини більше шансів на перемогу стало у гостей із сонячного Закарпаття. Вилучення заробив Іван Дібанго, а Кривбас увесь другий тайм грав у меншості.

Але навіть цей момент не дозволив Минаю святкувати перемогу. Безрезультативна нічия 0:0.

Кривбас на чолі з Юрієм Вернидубом вже шість турів поспіль не може здобути перемогу у новому сезоні УПЛ-2022/2023. Звитяга над Минаєм дозволила б відродженому клубу вийти із зони вильоту.

Криворізький клуб із 3 очками займає передостанню 15-ту позицію, випереджаючи лише на один бал одеський Чорноморець.

Минай з 5 пунктами йде 11-м.

Кривбас – Минай: відеоогляд матчу