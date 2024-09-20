В Украине может появиться новый кубок, похожий на один из турниров Англии

Современный футбол развивается, добавляются новые технологии, внедряются новые правила, появляются новые турниры. В Украине решили создать дополнительные соревнования для команд.

Инициаторами создания нового турнира выступили две команды из Украинской Премьер-Лиги. Кривбасс и Верес предложили добавить еще одни соревнования, об этом сообщает телеграмм-канал "Футбол с вертолета".

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Украина перенимает опыт английского футбола

Сообщают, что новый турнир будет похожим на Кубок лиги, который существует в Англии и нескольких других странах. Конкретных данных о формате турнирную инициаторами создания предоставлено не было.

На данный момент турнир будет иметь, лишь коммерческий характер. Плановая дата проведения Кубка лиги во время перерыва на матчи национальных сборных.

Отметим, что немалое количество команд элитного дивизиона Украины против создания нового турнира. Руководители футбольных клубов УПЛ не имеют в планах тратить новые средства и в итоге ничего не получать.