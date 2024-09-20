Ініціаторами створення нового турніру виступили дві команди з Української Прем'єр-Ліги. Кривбас та Верес запропонували додати ще одні змагання, про це повідомляє телеграм-канал "Футбол з вертольоту".

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Україна переймає досвід англійського футболу

Повідомляють, що новий турнір буде схожим на Кубок ліги, який існує в Англії та декількох інших країнах. Конкретних даних про формат турнірну ініціаторами створення надано не було.

На даний момент турнір буде мати, лише комерційний характер. Планова дата проведення Кубка ліги під час перерви на матчі національних збірних.

Зазначимо, що чимала кількість команд елітного дивізіону України проти створення нового турніру. Керівники футбольних клубів УПЛ не мають в планах витрачати нові кошти та у підсумку нічого не отримувати.