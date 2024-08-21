Похоронили уже заранее: какие шансы у Кривбасса создать сенсацию в бою против Бетиса

Команда Юрия Вернидуба получила шанс попасть в основную стадию Лиги конференций. Для этого Кривбассу необходимо побеждать представителя чемпионата Испании.

В четверг, 22 августа, криворожский Кривбасс проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций 2024-2025. Команда Юрия Вернидуба в словацком Кошице примет испанский Бетис, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Грозный соперник

Кривбасс стал бронзовым призером УПЛ прошлого сезона и вернулся в еврокубки после более чем 20-летней паузы. Впрочем пока международные матчи складываются для "красно-белых" неудачно.

Подопечные Вернидуба стартовали в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Там Кривбассу выпала чешская Виктория, с которой не удалось взять ни одного балла – 1:2 и 0:1. Теперь же криворожане оказались в шаге от полного вылета из еврокубков.

Соперником украинцев стал испанский Бетис, который в прошлом сезоне стал седьмым в Ла Лиге. А вот победа над севильцами выведет Кривбасс в основную стадию Лиги конференций и подарит команде еще минимум шесть еврокубковых матчей.

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Впрочем, по мнению букмекеров у Кривбасса почти нет шансов против Бетиса. Проход "огуречных" в основную стадию ЛК оценивается всего в 1,07, тогда как криворожан – в 8,75. При этом подопечные Вернидуба будут явными андердогами даже в номинально домашней встрече:

победа Кривбасса – 8,30

ничья – 4,90

победа Бетиса – 1,47

При этом эксперты верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,70, тогда как на ТМ – 2,19. Вероятность того, что Кривбасс в принципе забьет, является не очень высокой – 1,73.

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