Поединок состоится в Кошице на условно домашнем стадионе криворожского клуба. Он начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Что сказал Вернидуб перед матчем с Бетисом

Накануне встречи состоялась пресс-конференция с участием Юрия Вернидуба. Главный тренер бронзового призера УПЛ поделился ожиданиями от матча со статусным соперником:

Мы ожидаем неплохой матч. Играем с сильным соперником. Много говорить не хотелось бы. Давайте дождемся поединка, и увидим, насколько мы готовы к такому сильному оппоненту, как Бетис. Игра обещает стать очень интересной. Мы готовы к этой битве.

Также наставник Кривбасса рассказал, дала ли победа над Вересом команде эмоциональный толчок, которого не было перед поединком с чешской Викторией в Лиге Европы.

"Любая победа – это позитив. Этого нам как раз не хватило перед вторым матчем с Викторией. Мы проиграли во Львове Карпатам – 0:3, и было очевидно, что ребята немного подавлены. Сейчас – наоборот. Мы выиграли 2:0 и приехали в Кошице с хорошим настроением. Хотим сыграть с классным соперником. Бетис также только начал сезон, сыграл вничью с Жироной – 1:1.

На основе этого поединка показали ребятам, как Бетис может атаковать, как защищается. Также посмотрели несколько моментов с летних сборов, когда они готовились к сезону Ла Лиги. Знаем, что испанцы играли с Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Информация есть. Понятно, что команда очень сильная. Ждем противостояния и увидим свою готовность, можем ли дать бой такому оппоненту", – заявил Вернидуб.

Полная пресс-конференция Вернидуба перед матчем с Бетисом: смотрите видео

Интересно. Главным арбитром матча Кривбасс – Бетис будет представитель Турции Арда Кардешлер. Криворожский клуб обращался к УЕФА заменить его из-за того, что рефери уже в 2024 году ездил в Россию и обслуживал поединок тамошней сборной, однако не получил согласования на этот запрос.

Отметим, что ответный матч состоится в Севилье 29 августа. Он начнется в 22:00.