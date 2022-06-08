Кривбасс уволил двух тренеров из-за их пророссийской позиции

Футбольный клуб Кривбасс прекратил сотрудничество с двумя тренерами. Все потому, что у них были антиукраинские взгляды.

Позиция тренеров неприемлема для клуба

На официальном сайте клуба сообщили, что два специалиста досрочно закончили свое сотрудничество. Кривбасс уволил главного тренера Кривбасс U-19 Виталия Виценцема и его ассистента Станислава Дьяченко.

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Этот тандем работал в Кривбассе больше года.

В официальном заявлении клуба говорится, что Кривбасс поддерживает исключительно проукраинскую позицию и называет вторжение России в Украину "кровавой агрессией".

"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией России. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Тероборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся в помощи. Каждый из нас приближает победу.

ФК Кривбасс тоже не стоит в стороне. Наши ультрас и сотрудники клуба воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которой на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу", – говорится в сообщении.

В команде подчеркнули, что "другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем", поэтому руководство приняло решение уволить Виценцема и Дьяченко.

Что известно об экс-тренерах Кривбасса