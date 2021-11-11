Критиковала Лукашенко: в Беларуси задержали чемпионку по фристайлу

В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку страны 2019 года Александру Романовскую. Она активно высказывала свою гражданскую позицию.

Выступала против Лукашенко

По информации источника, спортсменку задержали 10 ноября, когда она возвращалась домой с тренировки. Александра находилась в Партизанском РУВД города Минска, а теперь переведена в изолятор временного содержания.

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11 ноября состоится суд по ее делу. Романовскую задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Александра Романовская: что известно о спортсменке

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года Романовская активно высказывала свою гражданскую позицию.

Александра подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.

Для нее это просто так не прошло, позже ее уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки Беларуси якобы из-за прогулов.

Романовская в 2019 году выиграла чемпионат мира, в том же году она стала двукратной чемпионкой зимней универсиады. Также на ее счету немало подиумов на этапах Кубка мира.