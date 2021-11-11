Виступала проти Лукашенка

За інформацією джерела, спортсменку затримали 10 листопада, коли вона поверталася додому з тренування. Олександра перебувала у Партизанському РУВС міста Мінська, а тепер переведена до ізолятора тимчасового тримання.

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11 листопада відбудеться суд у її справі. Романовську затримали за статтею 24.3 КоАП (непідкорення законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень).

Олександра Романовська: що відомо про спортсменку

Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію.

Олександра підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.

Для неї це просто так не минуло, пізніше її звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки Білорусі нібито через прогули.

Романовська у 2019 році виграла чемпіонат світу, того ж року вона стала дворазовою чемпіонкою зимової універсіади. Також на її рахунку чимало подіумів на етапах Кубка світу.

До слова, білоруська баскетболістка Левченко розповіла про жахливі умови в СІЗО у країні. Спортсменку звинуватили в участі в незаконних мітингах 23 та 27 вересня 2020-го року та арештували на 15 діб.