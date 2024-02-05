Луганский клуб усилил защитную линию на футбольном поле. Новичок Зари, который достался украинской команде бесплатно (данные Transermarkt), выступает на позиции центрбека. Также может закрыть позицию правого флангового защитника.

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Пополнили защитную линию

В клубе не раскрыли ни срока контракта, ни деталей трансфера 21-летнего футболиста олимпийской сборной Нигерии.

Пресс-служба "мужиков" презентовала в видео иностранного новобранца команды.

Видео презентации Кристофера Нваэзе

Напомним, что Заря готовится ко второй части сезона УПЛ-2023/2024 в Турции, где 4 февраля провела за день сразу два спарринга. Сначала выиграла у Арники 1:2, а затем минимально одолела тбилисское Динамо 1:0.

Луганский клуб провалил первую часть украинского первенства. После 17-ти туров Заря идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице, а это зона плей-офф на вылет. Подопечные Юрия Коваля набрали 12 баллов. Столько же у ровенского Вереса, который идет 15-м. До выхода из этой опасной зоны отставание в 3 пункта.

Что известно о Кристофере Нваэзе