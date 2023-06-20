Топовое усиление для Челси: одноклубником Мудрика стал звездный нападающий сборной Франции
Источник:сайт Челси
Лондонский клуб не пожалел десятки миллионов евро на лучшего бомбардира Бундеслиги. Теперь конкуренция для украинца будет еще выше.
Челси провел сумасшедшую трансферную кампанию в прошлом сезоне, потратив на новых игроков более 600 миллионов евро. Среди новичков был и украинец Михаил Мудрик.
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За вингера лондонцы заплатили Шахтеру 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут получить бонусами. Впрочем, Челси продолжает делать дорогостоящие трансферы на вход и этим летом.
"Синие" объявили, что с 1 июля новичком Челси станет нападающий Кристофер Нкунку. 25-летний игрок сборной Франции поставил подпись под контрактом на шесть лет. За переход футболиста Челси заплатит немецкому Лейпцигу 60 миллионов евро.
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Нестабильность в Челси
Напомним, что в прошлом сезоне лондонцы провалились во всех турнирах. Из Лиги чемпионов Челси вылетел в 1/4 финала от Реала, тогда как в АПЛ занял 12 место.
В течение сезона командой руководили трое наставников – Томас Тухель, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард. Недавно новым тренером Челси стал экскоуч Тоттенхэма и ПСЖ. Маурисио Почеттино.
Биография Кристофера Нкунку
- Нападающий является питомцем ПСЖ, за который выступал с 2015 по 2019 годы.
- Вместе с парижанами Кристофер выиграл девять трофеев, в том числе три чемпионства.
- В 2019-м ПСЖ продал Нкунку Лейпцигу за 13 миллионов евро.
- В составе "быков" француз забил 70 голов в 172-х играх и дважды выиграл Кубок Германии
- Также футболист вместе с Лейпцигом выходил в полуфинал Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- В прошлом сезоне Кристофер стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 16 голов
- В 2022-м Нкунку дебютировал за сборную Франции, наиграв за нее 10 матчей
- Он был в заявке команды Дешама на ЧМ-2022, но из-за травмы не поехал в Катар