Месть за поражение в Лиге чемпионов: игрок сборной Франции пропустит ЧМ-2022 через партнера

Сборная Франции продолжает нести потери перед стартом чемпионата мира по футболу 2022. На этот раз команде не поможет Кристофер Нкунку.

Нкунку получил травму на тренировке сборной Франции во вторник, 15 ноября. В игровом моменте он столкнулся с Эдуардо Камавингой. После столкновения игрок остался лежать на газоне, держась за ногу.

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После медицинского осмотра оказалось, что у Нкунку повреждение левого колена. Рентгенологическое обследование показало, что это растяжение. Следовательно, он не сыграет на чемпионате мира.

Стоит отметить, что Нкунку играл против Камавинги в Лиге чемпионов. Первый выступает за немецкий РБ Лейпциг, а второй – за испанский Реал. И в матче пятого тура "быки" победили соперника со счетом 3:2, а один из голов забил именно Нкунку.

После повреждения Нкунку сборная Франции направила в ФИФА прошение о замене игрока. После получения соответствующего согласия, в расположение команды пригласили 23-летнего нападающего Рандаля Коло Муани из немецкого Айнтрахта.

Стоит отметить, что это не первая потеря в сборной Франции из-за травм. Еще перед тем из-за травм в заявку не попали полузащитники Н'Голо Канте и Поль Погба. А в последний момент из списка убрали защитника Преснеля Кимпембе из ПСЖ – тоже из-за травмы, которую он не успел залечить.