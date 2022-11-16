Нкунку отримав травму на тренуванні збірної Франції у вівторок, 15 листопада. В ігровому моменті він зіткнувся з Едуардо Камавінга. Після зіткнення гравець залишився лежати на газоні, тримаючись за ногу.

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Після медичного огляду виявилося, що у Нкунку пошкодження лівого коліна. Рентгенологічне обстеження показало, що це розтягнення. Відтак він не зіграє на чемпіонаті світу.

Варто відзначити, що Нкунку грав проти Камавінги в Лізі чемпіонів. Перший виступає за німецький РБ Лейпциг, а другий – за іспанський Реал. І в матчі п'ятого туру "бики" перемогли суперника з рахунком 3:2, а один з голів забив саме Нкунку.

Після ушкодження Нкунку, збірна Франції направила до ФІФА прохання про заміну гравця. Після отримання відповідної згоди, до розташування команди запросили 23-річного нападника Рандаля Коло Муані з німецького Айнтрахта.

Варто відзначити, що це не перша втрата у збірній Франції через травми. Ще перед тим через травми до заявки не потрапили півзахисники Н'Голо Канте та Поль Погба. А в останній момент зі списку прибрали захисника Преснеля Кімпембе з ПСЖ – теж через травму, яку він не встиг залікувати.