Нкунку отримав травму на тренуванні збірної Франції у вівторок, 15 листопада. В ігровому моменті він зіткнувся з Едуардо Камавінга. Після зіткнення гравець залишився лежати на газоні, тримаючись за ногу.
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Після медичного огляду виявилося, що у Нкунку пошкодження лівого коліна. Рентгенологічне обстеження показало, що це розтягнення. Відтак він не зіграє на чемпіонаті світу.
Після ушкодження Нкунку, збірна Франції направила до ФІФА прохання про заміну гравця. Після отримання відповідної згоди, до розташування команди запросили 23-річного нападника Рандаля Коло Муані з німецького Айнтрахта.
Варто відзначити, що це не перша втрата у збірній Франції через травми. Ще перед тим через травми до заявки не потрапили півзахисники Н'Голо Канте та Поль Погба. А в останній момент зі списку прибрали захисника Преснеля Кімпембе з ПСЖ – теж через травму, яку він не встиг залікувати.