Нкунку получил травму на тренировке сборной Франции во вторник, 15 ноября. В игровом моменте он столкнулся с Эдуардо Камавингой. После столкновения игрок остался лежать на газоне, держась за ногу.

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После медицинского осмотра оказалось, что у Нкунку повреждение левого колена. Рентгенологическое обследование показало, что это растяжение. Следовательно, он не сыграет на чемпионате мира.

Стоит отметить, что Нкунку играл против Камавинги в Лиге чемпионов. Первый выступает за немецкий РБ Лейпциг, а второй – за испанский Реал. И в матче пятого тура "быки" победили соперника со счетом 3:2, а один из голов забил именно Нкунку.

После повреждения Нкунку сборная Франции направила в ФИФА прошение о замене игрока. После получения соответствующего согласия, в расположение команды пригласили 23-летнего нападающего Рандаля Коло Муани из немецкого Айнтрахта.

Стоит отметить, что это не первая потеря в сборной Франции из-за травм. Еще перед тем из-за травм в заявку не попали полузащитники Н'Голо Канте и Поль Погба. А в последний момент из списка убрали защитника Преснеля Кимпембе из ПСЖ – тоже из-за травмы, которую он не успел залечить.