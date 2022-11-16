Нкунку получил травму на тренировке сборной Франции во вторник, 15 ноября. В игровом моменте он столкнулся с Эдуардо Камавингой. После столкновения игрок остался лежать на газоне, держась за ногу.
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После медицинского осмотра оказалось, что у Нкунку повреждение левого колена. Рентгенологическое обследование показало, что это растяжение. Следовательно, он не сыграет на чемпионате мира.
После повреждения Нкунку сборная Франции направила в ФИФА прошение о замене игрока. После получения соответствующего согласия, в расположение команды пригласили 23-летнего нападающего Рандаля Коло Муани из немецкого Айнтрахта.
Стоит отметить, что это не первая потеря в сборной Франции из-за травм. Еще перед тем из-за травм в заявку не попали полузащитники Н'Голо Канте и Поль Погба. А в последний момент из списка убрали защитника Преснеля Кимпембе из ПСЖ – тоже из-за травмы, которую он не успел залечить.