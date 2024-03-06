Сын Шевченко получил дебютный вызов в сборную Украины: кто попал в заявку на элит-раунд Евро

Утром 6 марта тренерский штаб сборной Украины U-19 по футболу объявил заявку команды на матчи элитного раунда квалификации Евро-2024. Дмитрий Михайленко включил в список 20 футболистов.

Больше всего было внимания к 17-летнему нападающему Кристиану Шевченко, который недавно получил украинское гражданство. Молодой футболист теперь имеет право выступления за сборную Украины, как это раньше успешно делал его легендарный отец Андрей Шевченко.

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Вызвали всех самых талантливых

Дмитрий Михайленко, который возглавил сборную только в феврале 2024-го года, вызвал форварда английского Уотфорда, который может сыграть на обоих флангах атаки.

Также в заявку вошел легионер из дортмундской Боруссии Даниил Кревсун. Напомним, что осенью прошлого года в юношеской сборной Украины U-19 разгорелся громкий скандал. Тогдашний тренер юношеской команды Олег Кузнецов не вызвал Кревсуна на квалификационные матчи Евро-2024, за что наставник получил целую гору критики. Однако сам футболист не держал обид на тренера.

Отметим, что в середине января 2024-го года Кревсун продлил контракт со "шмелями".

Следует выделить, что в списке "сине-желтых" сразу 6 игроков, выступающих за рубежом. Трое из них представляют немецкий футбол, двое – английский чемпионат и Дубровный играет в Бельгии.

Заявка сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец (Шахтер), Владислав Крапивцов (Днепр-1).

Владислав Кравец (Шахтер), Владислав Крапивцов (Днепр-1). Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – Динамо), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – Шахтер), Иван Ермачков (Вупперталь, Германия), Максим Стрюков (Ганновер 96, Германия).

Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – Динамо), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – Шахтер), Иван Ермачков (Вупперталь, Германия), Максим Стрюков (Ганновер 96, Германия). Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо), Виктор Цуканов (Шахтер), Максим Мельниченко (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист), Даниил Кревсун (Боруссия Дормунд, Германия).

Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо), Виктор Цуканов (Шахтер), Максим Мельниченко (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист), Даниил Кревсун (Боруссия Дормунд, Германия). Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо), Рамик Гаджиев (Днепр-1), Михаил Дубровный (Гент, Бельгия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия).



Заявка сборной Украины U-19 на элит-раунд к Евро-2024 / Фото УАФ

Напомним, что в элитном раунде "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии (20 марта), Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта). Все поединки стартуют в 15:00 (по киевскому времени) в Скопье.

Победители групп элит-раунда сыграют в финальном раунде Евро-2024, где уже их ждет Северная Ирландия – хозяйка турнира. Финальная часть соревнований будут проходить 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к чемпионату мира-2025 (U-20).