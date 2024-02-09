Хочет повторить путь отца: сын Андрея Шевченко подал документы на гражданство Украины

Кристиан Шевченко решил связать свое футбольное будущее со сборной Украины. Парень уже стабильно играет за Вотфорд U18.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко имеет четырех сыновей, которые проживают в Лондоне. Старший из них Кристиан уже пытается проявить себя в футболе.

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Парень начал заниматься игрой №1 в Челси, где играл отец. Прошлым же летом Кристиан Шевченко перешел в Уотфорд, где играет за команду U18.

Как сообщают украинские СМИ, Кристиан также хочет выступать и за нашу сборную. Шевченко-младший подал все необходимые документы, чтобы стать украинцем.

Сейчас парень является британцем, ведь он выступает только в этой стране. Затем уже сын Шевченко давал интервью, где заявлял, что чувствует себя частично украинцем.

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К слову, Андрей Шевченко недавно получил новую должность в Украине. Легенду Динамо и Милана избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. Его также хотели пригласить на матч, но не получается.