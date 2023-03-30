Нашего цвета по всему миру: защитник бельгийского Брюгге может стать игроком сборной Украины

20-летний защитник Серкль Брюгге Кристиан Равич может стать игроком сборной Украины. Ранее он выступал в юниорских составах Бельгии.

УАФ следует шире рассматривать возможные варианты для предстоящего усиления национальной сборной Украины. Наших талантов хватает по всему миру, а вот на наших территориях о них мало что известно.

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Главное – желание

Юный защитник рассказал, что готов сыграть со сборную Украины. Кристиан отметил, что его отец родом из Закарпатья, а сам он часто гостил у бабушки и дедушки в Ужгороде. Защитник Серкль Брюгге добавил, что с родителями он общается на русском языке, однако на примитивном уровне владеет и соловьиной.

Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт для диалога. Услышать, что они думают на этот счет. Возможно, обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках. Я играл Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня,

– рассказал Равич.

Карьера Кристиана Равича