Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию

Во время матча между сборными Дании и Финляндии произошел жуткий эпизод. Полузащитник датчан потерял сознание во время игры.
В игровом эпизоде в конце первого тайма Эриксен принял мяч. После чего упал на газон.
На поле сразу вышла команда медиков. А игра была остановлена.
Медики оказывали ему экстренную помощь, проводя непрямой массаж сердца. В то время остальные игроки сборной Дании обступили его.
Арбитр увел команды с поля. Игра была остановлена. Решение об остановке игры приняли в УЕФА.
Эриксена унесли с поля на носилках. Его сразу отправили в госпиталь, вблизи стадиона. В сборной Дании пишут, что он пришел в себя.