Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию

Во время матча между сборными Дании и Финляндии произошел жуткий эпизод. Полузащитник датчан потерял сознание во время игры.

В игровом эпизоде в конце первого тайма Эриксен принял мяч. После чего упал на газон.

На поле сразу вышла команда медиков. А игра была остановлена.

Медики оказывали ему экстренную помощь, проводя непрямой массаж сердца. В то время остальные игроки сборной Дании обступили его.

Арбитр увел команды с поля. Игра была остановлена. Решение об остановке игры приняли в УЕФА.

Эриксена унесли с поля на носилках. Его сразу отправили в госпиталь, вблизи стадиона. В сборной Дании пишут, что он пришел в себя.