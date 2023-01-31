Манчестер Юнайтед потерял лидера до конца сезона: игрок снова борется за возобновление карьеры

Манчестер Юнайтед лишился одного из своих ведущих игроков. А у "красных дьяволов" только начали налаживаться дела.

Датский полузащитник Кристиан Эриксен из-за травмы выбыл почти до конца сезона. Игрок сможет помочь Манчестер Юнайтед в борьбе за медали АПЛ только в заключительных матчах.

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МЮ потерял лидера

Эриксену не удалось избежать серьезности травмы, полученной в 1/16 финала Кубка Англии в матче против Рединга. Полузащитник покидал стадион на костылях, после того как на нем сфолил бывший игрок Ливерпуля Энди Кэррол. Врачи "красных дьяволов" не могут еще дать окончательного ответа на срок, на который выбыл Эриксен. Но предварительные обследования дали понять, что лидер МЮ вылетел из футбола в начале мая.

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