Любимая "десятка" свободна: Челси продал конкурента Мудрика в Серию А

14 июля 2023, 12:48
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ФК Милан

Американский вингер Кристиан Пулишич в следующем сезоне будет играть за итальянский Милан. Этот трансфер позволит Михаилу Мудрику получить больше игрового времени в составе "аристократов".

Итальянский Милан официально объявил о подписании вингера Челси Кристиана Пулишича. Лидер сборной США подписал контракт до 30 июня 2027 года.

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Также в соглашении прописана опция пролонгации еще на год. Американец хорватского происхождения будет играть под 11-м номером, ранее принадлежавшим Златану Ибрагимовичу.

"В Америке Милан всегда пользуется большой поддержкой. С раннего детства я помню пристрастие к этим цветам в США.

Я попытаюсь помочь команде, чтобы выиграть титулы. Мне придется многому научиться, в частности, тактике. Будет приятно сыграть в Лиге чемпионов по футболке этой команды", – сказал на презентации Пулишич.

Минус один конкурент Мудрика

  • Отметим, что Кристиан Пулишич являлся одним из конкурентов Михаила Мудрика в лондонском Челси. Кроме того, теперь остается свободной "десятка" – любимый номер украинца.
  • В 2019 году Челси заплатил дортмундской Боруссии 64 миллиона евро за трансфер вингера. К тому времени Пулишич стал третьим самым дорогим приобретением "аристократов" в истории клуба.
  • Вместе с Челси американец выиграл Лигу чемпионов (2020/21), Суперкубок УЕФА (2021) и Клубный чемпионат мира (2021). Однако настоящим лидером "синих" он так и не стал.
  • За четыре сезона в Челси Пулишич сыграл 145 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативный пас.
  • "Россонери" заплатили за трансфер американца 20 миллионов евро.
Автор: Сергій Шаховець