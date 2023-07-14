Итальянский Милан официально объявил о подписании вингера Челси Кристиана Пулишича. Лидер сборной США подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Читайте также Клубы могут получить их бесплатно: список топовых свободных агентов на летнее трансферное окно

Также в соглашении прописана опция пролонгации еще на год. Американец хорватского происхождения будет играть под 11-м номером, ранее принадлежавшим Златану Ибрагимовичу.

"В Америке Милан всегда пользуется большой поддержкой. С раннего детства я помню пристрастие к этим цветам в США.

Я попытаюсь помочь команде, чтобы выиграть титулы. Мне придется многому научиться, в частности, тактике. Будет приятно сыграть в Лиге чемпионов по футболке этой команды", – сказал на презентации Пулишич.

Минус один конкурент Мудрика